Gomis, Messi'yi geride bıraktı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gomis, performansı ile Avrupa'nın oyuncularını geride bıraktı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 10:49

Antalyaspor'a attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükselten ve takımda büyük başarı elde eden yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, performansıyla Avrupalı yıldızlara taş çıkarıyor.

Gomis zirveyi zorluyor

Bu sezon 17 gol, 4 asistle toplam 21 golde katkısı olan 32 yaşındaki futbolcu bu alanda üst düzey 10 ligde en iyi 6. forvet durumunda. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suarez dahil dünyaca ünlü birçok ismi geride bırakan Gomis, zirveyi zorlamaya devam ediyor. Galatasaraylı yıldız futbolcunun önünde ise Ciro Immobile, Sergio Aguero, Harry Kane, Edinson Cavani gibi isimler Avrupa'nın en golcü isimleri yer aldı.