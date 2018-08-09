Gomis: Kendimi camiaya affettireceğim

Galatasaray'dan istediği zammı alamadığı için kötü oynadığı iddia edilen Gomis konuştu.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 15:07

Geçen sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla hem şampiyonluğa büyük katlı sağlayan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, maaşı için istediği zamla gündeme gelmişti. Bu konuda ısrarcı olduğu hatta bu nedenle yeterli performans sergilemediği iddia edilmişti.

Tecrübeli futbolcu, bu tartışmalar sonrası Akhisar maçı ile oynanan Süper Kupa maçında gösterdiği kötü performans ve kaçırdığı penaltı ile tepkileri üzerine çekmişti.

Galatasaray’da olmaktan çok mutluyum

Habertürk'ün haberine göre, maç sonrası hedef olan Gomis’in son zamanlarda yaşananlarla ilgili kendisini de suçlu bulduğu öğrenildi. Bu süreçte çok yanlış anlaşıldığım dediği iddia edilen Gomis’in Galatasaray’da olmaktan çok mutlu olduğunu, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu burada kazandığını, maaş konusundaki taleplerinin çok farklı yerlere çekildiğini, kupa finalinde ise sadece şanssız olduğunu söyledi.

Kendisini affettirme sözü

Gomis, Ankaragücü maçı ile ligi açacaklarını, tıpkı geçen sezonki gibi başlatacağı gol serisiyle kendisini camiaya affettireceğini, bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti.