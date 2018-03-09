Gomis, Jardel'i geride bıraktı!

FIFA, Süper Lig'de attığı gollerle rekor kıran Gomis'ten övgü ile bahsederken, Jardel'in rekorunu da geçtiğini kaydetti.

Güncellenme 09 Mart 2018 16:28

Galatasaray'ın 32 yaşındaki yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis'i dünya konuşuyor. Fransız oyuncu FIFA'ya konu oldu. Geçen haftayı internet sitesinden anlatan FIFA, haberinde Gomis'e yer verdi.

Gomis, Spor Toto Süper Lig'in 23 ve 24. haftalarında oynanan Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında tam 7 gol attı. Gomis'in bu performasından övgü ile bahsedildi. Son 4 maçta 9 gol atan santrforun performansı ön plana çıkarıldı. Haberde, Gomis'in Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olduğu ve rekoru Mario Jardel'in elinden aldığı belirtildi.

Fransız oyuncu Gomis için şu ifadelere yer verildi: "23 maçta 24 gol atan Fransız, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda. Söz konusu rekorun sahibi 2010/11 sezonunda 28 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Alex De Souza."

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenmişti. Maçın 4 golü ise Gomis tarafında rakip takımın ağlarına gönderilmişti. Gomis bu sayede iki rekora ulaşmış oldu. Yılıdz oyuncu daha önce, Swansea City, Saint-Etienne, Olympique Lyon ve Olympique Marsilya'da top koşturmuştu. Gomis, sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekmeyi başardı.