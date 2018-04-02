Gomis esti, gürledi!

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında karşılaşan Galatasaray - Trabzonspor maçı 2-1 bitti.

Güncellenme 02 Nisan 2018 11:26

Galatasaray sahasında Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Trabzonspor'u ağırladı.

Galatasaray'dan ilk gol

Maçın 7. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Trabzonspor, topu ceza sahası önünde buldu. Abdulkadir, Mariano'dan sıyrılmak isterken topu kaybetti. Mariano sol ayağıyla şutunu çekti. Feghouli arka direkte topa dokundu ve takımını Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı sarı kırmızılılar önde bitirdi

Ceza sahası içinde topla buluşan Gomis rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti fakat top defanstan döndü. Ceza alanına alışan meşin yuvarlağa Selçuk İnan gelişine vurdu fakat top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

Mücadelenin 51. dakikasında Sosa'nın ceza sahasına arkasına attığı topa hareketlenen Yusuf, şutunu çekti fakat Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray'dan 2. gol

60. dakikada defansta Okay'ın kaçırdığı topa hareketlenen Gomis, Onur ile karşı karşıya kaldıktan sonra muhteşem bir aşırtma vuruş ile takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ceza sahası dışından Feghouli'nin şutunu Onur güçlükle kornere çeldi.

Trabzonspor'dan ilk gol

Trabzonspor'un yıldızı Kucka orta sahadan vurduğu topla muhteşem bir gole imza attı.

Maçın skoru

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.