Göksu Nehri'ne atlayan genç kadın bulunamıyor!

Kendisini Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Nehri'ne bırakan F.Y.'ye altı gündür ulaşılamıyor.

Güncellenme 18 Ekim 2018 12:54

Mersin Silifke’de bulunan Göksu Nehri’ne atladığı iddia edilen 25 yaşındaki F.Y.’yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Altı gündür aranan F.Y., Sökün mevkisinde yoğun şekilde aranırken şu ana kadar bir ize rastlanmadı.

Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arıyor

13 Ekim Cumartesi günü Mersin Köprüsü’ne gelen F.Y., burada kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine su altı polisleri geldi. Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.'yi arama çalışması başlattı.

İlk günler köprü çevresi arandı

İlk iki gün köprü çevresinde arama yapan kurtarma ekipleri, diğer zamanlarda Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada aramasını sürdürdü.

6 gündür aranıyor ama izine rastlanmadı

Arama çalışmaları, son olarak Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkisine kaydırıldı. Feride Y.'yi arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken, henüz genç kızın izine rastlanılmadı.