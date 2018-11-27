Gökçek, AK Parti'nin Ankara adayı için ne dedi?

MHP'nin Ankara adayı olacağı iddiası ile gündeme gelen Gökçek, AK Parti'nin adayı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 20 ille birlikte Ankara ve İzmir adaylarını da açıkladı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu.

MHP ile gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra MHP'nin "Ankara adayı" olacağı iddialarıyla yeniden gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Destek verdi

MHP'nin Ankara için yaptığı teklifi geri çeviren ve her fırsatta AK Partili olduğunu vurgulayan Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin adaylığına destek verdi.

Başarı diledi

Sosyal medya hesabından Özhaseki'ye başarılar dileyen Gökçek, “AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu Sn Mehmet Özhaseki... Sn Mehmet Özhaseki'ye ve diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.