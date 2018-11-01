Gökçek, AK Parti-MHP ortak adayı mı?

Melih Gökçek'in ortak aday olup olmayacağı hakkında değerlendirme yapan Özhaseki, "Kapıyı ne açabilirim ne kapatabilirim" dedi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 12:02

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'in AK Parti ve MHP'nin Ankara'daki ortak adayı olacağı iddiaları için "Kapıyı ne açabilirim ne kapatabilirim" dedi.

İttifak için yasal zeminin oluşturulamadığına dikkati çeken Özhaseki, yerel seçimde ittifak olmasa da iplerin tamamen kopmadığını ifade etti.

Gökçek, MHP’den aday olacak mı?

Özhaseki, Melih Gökçek’le sürekli görüştüğünü, yıllarca AK Parti’de görev alan biri olduğunu, MHP’den adaylığı konusunda gönlünden ne geçtiğinin bilinmediğini, kendisi ile yaptığı görüşmede 'Ben AK Partiliyim" dediğini aktardı.

Ankara’nın adayı belli mi?

Şahsıyla ilgili Ankara adaylığı konusunda söylentiler olduğunu hatırlatan Özhaseki, bununla ilgili bir şey söylemenin doğru olmayacağını, AK Parti’nin gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi bir kişinin aday olacağını söyleyeceğini, böyle bir görevi almaktan kimsenin kaçınmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Mevcut başkanlarla devam edilir mi?

Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarının, komisyonun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karar ile görevlerine devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ifade eden Özhaseki, iki başkanın da güzel işler yaptığını, çalışmalar sonunda önce çıkmaları durumunda görevlerine devam edebileceklerini belirtti.

Adaylar ne zaman belli olur?

Özhaseki, AK Parti’nin adaylık takvimi oluşturduğunu, nihai kararın yarın MKYK'da verileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla bu sürecin netleşeceğini, çok geciktirmeyi düşünmediklerini, Aralık ayına kadar bütün adayların belli olacağını tahmin ettiğini, bütün belediyelerde seçimi alacak gibi hazırlanıp, ona göre çalışmaları devam ettirdiklerini, genel olarak milletvekillerinden belediye başkanı adayı olarak düşünmediklerini söyledi.