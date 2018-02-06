Gökçe Bahadır makyajsız yakalandı

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali herkesi şaşırttı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 10:27

Star TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizi Ufak Tefek Cinayetler'de oyanayan ve kısa sürede herkesin beğenisini kazanan Gökçe Bahadır, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali ise sevenlerini şaşkına çevirdi.

İlk başta kameraları görünce panik olup görüntü vermek istemeyen güzel oyuncu, Sonra "Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük" dedi.