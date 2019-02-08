Göçükten bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

Bakan Selçuk ile Bakan Soylu, Kartal'da çöken binanın arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu. 16 yaşında bir kişinin daha kurtarıldığını açıkladılar.

Güncellenme 08 Şubat 2019 14:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken bina hakkında bilgi almak için bölgeye gitti. Burada ailelerle görüşen iki bakan, arama kurtarma çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu ce Selçuk daha sonra, göçük altındaki bir kişi ile irtibata geçildiği haberi üzerine arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye geçti.

Yoğun arama kurtarma çalışmaları sonrasında, çökmeden yaklaşık 45 saat sonra enkazdan sağ olarak bir vatandaş daha çıkarıldı. Çıkarılan vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bir çocuğu canlı çıkardı

Bakan Soylu, ekiplerin kısa süre önce genç bir çocuğu canlı olarak göçük altından çıkardığını, enkazdan bir ses geldiğini, gelen sesin üzerine ekiplerin müdahale ettiğini, şu an ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini, 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu, isminin de belli olduğunu, Cuma namazı sonrası geniş bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Gencin çıkarılmasından dolayı mutlu olduk

Bakan Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından dolayı mutlu olduğunu, bir gence daha ulaştıklarını, bunun çok acı bir durum olduğunu, bütün yaralı vatandaşlara ulaşılmanın hedeflendiğini, Cuma namazı sonra yeni bir açıklama yapacaklarını belirtti.