Göçük altındaki küçük Havva kurtarıldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın iletişim kurulduğunu açıkladığı küçük Havva 19 saat sonra göçükten kurtarıldı.

Güncellenme 07 Şubat 2019 12:04

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binayla ilgili yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine dair son bilgileri paylaştı. Yerlikaya, göçük altındaki küçük bir kızla iletişim halinde olunduğunu belirtmişti. İsminin Havva olduğu belirtilen küçük kızın enkazdan sağ salim çıkarıldığı ifade edildi.

Vali Yerlikaya’dan açıklama

Yerlikaya, çalışmaların devam ettiğini, 18.5 saatte 9'u sağlık durumu iyi 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralının çeşitli hastanelerde olduğunu, üç kişinin ise hayatını kaybetti, çevredeki komşu binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını, bunlardan birinin enkazın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı olduğunu, bu apartmanın durumunun diğerlerine oranla daha riskli olduğunu, lazer yöntemiyle bu binanın durumunun kontrol altında tutulduğunu, arama faaliyetini yürütenlerin güvenliği ve bölgede yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Sevindirici bir haber aldıklarını belirten Yerlikaya, az önce Havva isimli küçük kızla AFAD ekiplerinin konuştuğunu, yakında ulaşacaklarını belirtti.

Erdoğan ve Bakanlar da destek verdi

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da geç saatlere kadar yanlarında olduğunu, tüm halkın kalbinin ve duasının göçük altındakilerle olduğunu, tüm ülkeye güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Havva Tekgöz kurtarıldı

Vali Yerlikaya’nın bu açıklamalarından yaklaşık bir saat sonra sevindiren bir haber geldi. AFAD ekipleri iletişime geçtiği 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 19 saat sonra kurtarıldı. Havva, ambulansla hastaneye kaldırıldı.