Göçük altında kalan üç işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta 10,5 saat süren çalışma sonrası üç işçinin cenazesine ulaşıldı.

Güncellenme 21 Kasım 2018 15:04

Zonguldak Kilimli’de ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması sebebi ile patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden üç işçinin cenazesine 10,5 saat süren çalışma sonrası ulaşılabildi.

Üç işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Gelen bilye göre, İ.A.’ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle oluşan patlama sonucu madende mahsur kalan ve hayatını kaybettiği belirlenen 3 işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Arama kurtarma çalışması 10,5 saat sürdü

TTK ekiplerinin katıldığı ve 10,5 saat süren çalışma sonrasında maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Burada hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri ekipler tarafından dışarı çıkarılarak bölgede bekleyen ambulanslara alındı. Cenazeler incelenmek için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.