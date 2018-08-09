Göçmenleri taşıyan bot alabora oldu! Çok sayıda ölü var

Kuşadası’nda 13 göçmeni taşıyan bot alabora oldu. Alınan bilgilere göre 7'si çocuk 2'si kadın toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 09:41

Aydın Kuşadası’nda 13 göçmenin bulunduğu bot alabora oldu. Botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 7’si çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Geriye kalan 4 kişi ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik intikal etti

Gelen bilgilere göre, Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğuna dair alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik bölgeye intikal etti. Ayrıca bölgeye yakın kıyaya da çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dokuz kişi hayatını kaybetti

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 13 kişiyi taşıdığı belirtilen botun alabora olması sonucunda 7’si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Dört kişi sağ bulundu

Yaşanan talihsiz olayda 4 kişi sağ olarak bulundu. Kurtarılanların açıklamasına göre kayıp kişilerin bulunmadığı belirtildi.

Dalış timi görevlendirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, teknenin battığı bölgede dalış timi görevlendirildiği bildirildi.

7 çocuk 2 kadın hayatını kaybetti

Olayla ilgili açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, ölenlerden 7'sinin çocuk, 2'sinin de kadın olduğunu belirtti.