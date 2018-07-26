Göbekten kurtulmak için bunları yapın!

Göbek yağlanmasına neden olan aşırı yemek, abur cubur yeme gibi alışkanlıklardan nasıl kurtulur.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 13:45

Düğün sezonunun başlaması davetlerin artması ile birlikte aç kalma seansları birlikte göbekten kurtulma çareleri aranıyor. Şok diyetlerin ne yazık ki hiç bir etkisi olmadığı gibi kısır döngü içerisinde kalça ve basen sorunları devam ediyor.

Uzmanlar iştah artması ve tatlı krizleri ile mücadele etme noktasında neler yapılacağını sıralıyor.

Vücut içerisinde bulunan yağlar, özellikle kalça göbek ve basenlerdeki yağlar kötü yağ dokularını oluşturuyor.

İşe giderken en 5 dakika yürüyüş yapmak duran sabah kahvaltısı sindirimini hızlandırmanıza yardımcı olur.

Öğle yemeğinde tercihiniz sağlıklı gıdalardan tam doyana kadar olmalı ve mutlaka 15:00’a kadar öğle yemeğini yemiş olun.

Akşam ise acıkmadan bir şey yemeyin. Yemek için acıkmayı bekleyin.

Akşam hareket ederek metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Suyu çok içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Düzenli uykuyla vücudunuzun sağlığını korumuş olursunuz.

Haftanın bir günü kendinizi ödüllendirin ve güne brunch yaparak başlayın ve akşam üzeri ikinci bir öğün yaparak günü kapatın.

Kendinizi ve bedeninizi önemseyin.

Gece bir davette katılıp alkol alacak olursanız, yanında peynir tabağı ve hafif ızgara tercih edin. Ertesi gün ise mutlaka hafif bir kahvaltı tercih edin.