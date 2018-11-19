Göbek eriten çay!

Uzmanlar bağırsak sorunlarına karşı lahana çayını tüketmenin çok önemli olduğunu açıkladı.

Güncellenme 19 Kasım 2018 15:07

Faydalarının saymakla bitmedi lahana suyunun şeker ve romatizma hastalıklarına da pek çok faydası olduğunu biliniyor. Bağırsakta oluşan veya oluşabilecek sorunların önüne geçmek için lahana çayı tüketilmesi gerekir. Aşırı tüketilmediği takdirde herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Lahana suyu içeriğindeki B, C ve E vitaminleri ve potasyum minerali sayesinde kanı temizleyip, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Tüm bunların yanı sıra cilde de önemli faydası bulunur ve sivilce ve aknelerden kurtulmak için çok önemlidir. Sadece U vitaminini barındıran besin lahana suyudur ve bu vitamin lahana, mide ve bağırsakların iyileşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki selenyum yaşlanmanın önüne geçer.

İyot miktarını azaltır

Lahana vücutta bulunan iyot miktarını azaltmasına bağlı olarak guatr hastalarının ve yeni doğum yapmış kadınların lahana suyunu tüketmemesi gerekir.

Lahana çayı nasıl hazırlanır?

1 avuç kadar lahana

1 orta boy kereviz

1 orta boy soğan

4 diş sarımsak

Göz kararı bir tutam kadar kaya tuzu

1.5 litre klorsuz su

3 veya 4 cm kadar zencefil

Temizlenmiş olan kerevizi küp küp doğranır. Sarımsağı rendeleyin, soğanı 8 eşit parçaya ayırın. Lahanayı ince ince doğrayın ve içerisine tuzu içerisine atıp 1.5 litre klorsuz kaynamış suya atın. Yarım saat kadar kaynatıp soğutun ve yürüyüş, spor sonrası bir bardak için. Bu kürü 21 günlük bir süre boyunca kullanabilirsiniz.