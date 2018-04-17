Gmail'in güvenlik uygulamasını kaç kişi kullanıyor?

Google, Gmail kullanıcılarının yüzde 90 gibi dev bir bölümünün iki adımlı doğrulama özelliğini kullanmadıklarını açıkladı.

Güncellenme 17 Nisan 2018 16:31

Hemen hemen tüm dijital uygulamalarda kullanılmaya başlayan "iki adımlı doğrulama" (ya da iki aşamalı giriş), kullanıcı hesaplarına giriş yapmak için kayıtlı telefon numarasına gönderilen şifrenin girilmesini zorunlu kılıyor.

Yüzde 90 bu sistemi kullanmıyor

Google mühendisi Grzegorz Milka ise Gmail kullanıcılarının yüzde 90 gibi dev bir bölümünün iki adımlı doğrulama özelliğini kullanmadıklarını açıkladı.

Kullananların kafası karıştı

Bu özelliği kullanan yüzde 10'luk dilim ise Milka'ya göre, ilk etapta SMS’le gönderilen şifreyi nasıl kullanacakları konusunda kafa karışıklığı yaşadılar.

Neden zorunlu hale getirildi?

Milka, Google'ın iki aşamalı sistemi zorunlu hale getirmesi sorusuna, "Bu insanları ekstra güvenlik kullanmaya zorlarsak ne kadarının servislerimizi terk edeceğiyle alakalı. Yanıt kullanılabilirlik" şeklinde cevap verdi.

Güvensizlik söz konusu

Kimi araştırmacılar, kullanıcı hesaplarına izinsiz girişlerin kullanılmamasını güvensizlik olduğunu savunuyor. Sophos isimli dijital güvenlik şirketinin 2016 yılında gerçekleştirdiği bir ankete göre, katılımcıların yüzde 15’i iki aşamalı doğrulamaya güvenmediklerini belirtti. Bunun sebebi ise SMS tabanlı bu servisin telefonun uzaktan ya da fiziksel olarak ele geçirilmesi sonucunda büyük sorunlara sebep olabilecek olması.