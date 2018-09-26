Gmail’den Akıllı Yanıtlama

Gmail artık e-postalarını artık yapay zekadan yardım alarak göndermeye başladı.

Güncellenme 26 Eylül 2018 15:18

Gmail tarafından kullanıcılarına yakın zamanda sunulan Smart Reply (Akıllı Yanıt) özelliği ile kişiye gelen e-postalara otomatik olarak yanıtlamayı hedefleyen bir sistem. Bu otomatik yanıt sistemi kullanıcıya bazen kolaylıklar sunuyor bazen de ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Bu sistem kısa yanıtlarla birlikte mail trafiğini ve zamanı yönetme konusunda kişilere faydalar sağlıyor. Gmail üzerinden atılan 10 e-postadan 1 tanesi otomatik yanıt sistemi tarafından yazılıyor.

Google ürün denetim direktörü tarafından yapılan açıklamada Akıllı Yanıtlama sisteminin kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler olduğunu belirtti. Bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden bu özelliği kapatabilirler. Masaüstü üzerinden rahatsız olan kullanıcılar için yakın zamanda yeni bir güncelleme ile birlikte websitesi üzerinden kapatılabilecek.