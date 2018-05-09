Gmail’de yenileniyor!

Google, kullanıcılarına sağladığı kolaylıkları bir yenisini daha ekliyor. Özellikle iş hayatında büyük kolaylıklar sağlayacak yeni özelliği kullanıma açtı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 19:18

Günlük hayatın yoğun temposu içerisinde kişilerin birbirlerine gönderdikleri e-mailler sanıldığı gibi kısa sürede gerçekleşemeyebiliyor. G-mail, kullanıcılarına mail trafiğini daha hızlı çözebilmeleri adına yeni özelliğin duyurusunu yaptı.

Mailler kendisini tamamlayacak

Mail sırasında cümlenin ilerleyişine göre nasıl başlandıysa ona göre devam ederek kelimeleri tamamlama özelliğine sahip cümlenin devamını da tahmin edebilecek şekilde programlanmış bir yapay zeka özelliği taşıyor. Bu yeniliği adı ‘Smart Compose’ olarak belirlendi. Sistemin ilerleyişi şu şekilde mailde kelimeleri cümleleri yazarken tamamlamadan kelimelerin sıralanış şekline göre ne gelmesi gerekiyorsa tahmin edici yardımı ile kullanıcıya öneriyor eğer cümle doğruysa tab tuşuna basarak cümleyi hızlı şekilde kurup bir sonraki cümleye geçiliyor.

Devamlılıktan kurtarıyor

Google bu özelliği ile kullanıcılarını sürekli aynı şeyleri yazma derdinden kurtarıyor. Böylece kullanıcılar aynı şeyleri yazmak için mail trafiğinde uzun zaman kaybetmeden tasarruf etmiş olacaklar. Bu özellik sayesinde mail sırasında herhangi bir yazım veya dil bilgisi hatası da oluşmamış olacak.

Önümüzdeki haftalarda aktif

‘Smart Compose’ özelliği, Google tarafından önümüzdeki haftalarda kullanıma açılması bekleniyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar zaman tasarrufu sağlayarak yoğun mail trafiğine en aza indirmiş olacaklar.