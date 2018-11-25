Gizli tanık: Hakan Şükür, spor bakanı olacaktı!

Gizli tanık Mavi; Hakan Şükür'ün Florya'da bulunan evine gittiğini burada Mehmet Baransu'nun da olduğunu anlattı.

Güncellenme 25 Kasım 2018 18:20

FETÖ davalarında Mavi kod adıyla gizli tanık olan bir kişi, örgütün futbol yapılanmasıyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Baransu da Şükür’ün evindeymiş

Eski Gençlerbirliği futbolcusu Ümit Bozkurt ile FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün Florya’da bulunan evlerine gittiklerini anlatan gizli tanık, burada Şükür’ün yanında basından tanıdığı Mehmet Baransu ile birlikte üç kişi daha olduğunu söyledi.

“AK Parti aleyhindeki konuşmalarına şahit oldum”

Sözcü'nün haberine göre gizli tanık Mavi, “Ümit Bozkurt (eski Gençlerbirliği futbolcusu) ile Hakan Şükür'ün (firari) Florya'daki evine gittik. Orada Hakan Şükür'ün yanında şahsen tanımadığım ama basından ve TV'lerden tanıdığım Mehmet Baransu (tutuklu) ile birlikte 3 kişi daha vardı. Konuşmalarda Hakan'ın Spor Bakanı olacağını, mensubu olduğu AK Parti aleyhindeki konuşmalarına şahit oldum” dedi.

Lucescu’yu yıpratmaya çalışmışlar

İstanbul'da oynarken cemaatin Galatasaray'ın içinde futbolcularının olduğunu öğrendiğini belirten Mavi; Arif Erdem, Okan Buruk, Emre Belözoğlu’nun devamlı kendisini toplantılara çağırdığını, Galatasaray takımının teknik direktörü Lucescu'yken Arif’in takımda yedek kaldığı durumlarda Okan ve Emre farklı bir şekilde küskün top oynadıklarını, Arif Erdem, Okan Buruk, Emre Belözoğlu sürekli olarak Rumen hocayı baltalayarak takımdan göndermek istediklerini söyledi.