Gizli tanık Brunson'un FETÖ bağlantısını bir bir anlatı

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yardım ettiği ve casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 11:10

FETÖ ve PKK'ya destek verdiği ve casusluk yaptığı gerekçesi ile hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına İzmir'de devam edildi. Duruşmaya Brunson'un yanı sıra avukatı da katıldı.

“Temmuz’da deprem olacak”

"Ateş" kod adı ile SEGBİS aracılıyla ifade veren gizli tanık, bir dönem FETÖ ile bağlantısı olduğunu, örgütün "ByLock" sonrası kullandığı "Eagle" adlı program üzerinden 2016 mesajlar attığını, Temmuz'da İstanbul'da çok büyük bir deprem olacağını, herkesin kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiği şeklinde uyarıda bulunduğunu aktardı.

Nisan ayında görülen ilk duruşmada, "Dua" isimli gizli tanığın Brunson'un Türkiye'de bir deprem olacağını söylediğinin hatırlatılması üzerine ABD'li din adamı söz aldı.

Brunson iddiaları kabul etmedi

Brunson, kendisine bu yönde bir mesaj gelmediğini, böyle bir durumdan iddianameyi okumasının ardından haberdar olduğunu söyledi.

Tanıktan şok ifadeler

Tanıklardan A.D ise Brunson'un FETÖ'nün bazı üst düzey yöneticileri ile görüştüğünü, örgütün en etkili isimlerinden olan ve darbe sonrası ABD'ye kaçan Ömer Karagöz ile Gaziantep'te bir otelde bir araya geldiğini ileri sürdü.

“Görüşülmesi gereken kişi”

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Türkkan'ın sözlerini aktaran A.D., Türkkan'ın Brunson'u 'Görüşülmesi gereken kişi' olarak nitelendirdiğini, Brunson'un Suriye'den gelen sığınmacılara maddi destek sağladığını, parayı bizzat Brunson'a, Türkkan'ın verdiğini, araya başkasını sokmadığını, 'Onların da Müslümanlara faydası oluyor' diye yardım yapıldığını belirtti.

Brunson: Para almadım

Brunson ise tanığı hiç görmediğini ve tanımadığını, FETÖ mensupları Türkkan, Karagöz, Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile görüşmediğini, Türkkan'dan para almadığını, FETÖ'den hiç para almadığını söyledi.

“PKK bir terör örgütüdür”

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Brunson, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, bu konuda hiç farklı düşünmediğini, Türkiye'ye karşı terör faaliyetinde bulunan hangi Kürt grup olursa olsun, onların yaptıklarını desteklemediğini, PKK sempatizanı olması durumunda o kadar Türk'ün kilisede kalamayacağını belirtti.

Tutukluluk haline devam edildi

Mahkeme, Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar vermesinden sonra da söz alan rahip, tutuksuz yargılanmak istediğini, evine dönmek istediğini söyledi.