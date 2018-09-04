Gizemli savcı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Niğde’de gizemli bir şekilde öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un tüm mal varlığını kendisini öldüren Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 17:29

Niğde’de gizemli bir şekilde öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görev yaptığı sırada tüm mal varlığını kendisini canice öldüren 42 yaşındaki Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği iddia edildi.

Yağmur'un Akçin'in üzenine yaptığı mallarını iadesini istediği bu yüzden cinayetin işlendiği üzerinde duruluyor.

Kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

İddiaya göre, Adnan Akçin, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Adnan Akçin daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan Akçin, ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Savcının cesedi otopsi için Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi'ne götürülürken kaçan zanlı da kısa sürede yakalandı.

Serhat Yağmur, Kırşehir'de toprağa verildi

Katil zanlısı Akçin, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eski savcı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği, ardından görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Yağmur'un mal varlığını Akçin'den geri istediği bu yüzden de aralarından çıkan tartışma sonucu cinayetin işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Eski savcı Serhat Yağmur'un cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.