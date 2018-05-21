Gizemli kızın ailesi sessizliğini bozdu: Mağduruz!

Çorum'da Ulu Mezarlık’ta her akşam bir mezar başında ağlayan gizemli kızın ailesi sessizliğini bozdu.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 09:25

Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta yaşanan gizemli kız hadisesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi, yaşananların arka planına ulaştı. Kızlarının gizemli olmadığını anlatan aile, kızın rahatsızlığından dolayı mağdur olduğunu belirtti.

Bir ailenin en büyük çocuğu

Aile fertleri kızın adının zikredilmesini istemedi. İddiaya göre, 'Gizemli' kız olarak adlandırılan genç kız, yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan en büyüğü.

Henüz 15 yaşında

Genç kızın 15 yaşında olduğu ve ruhsal problemlerinin olduğu ortaya çıkarken aile, genç kızın hayalet veya ruhani bir varlık gibi lanse edilmesinden hiç de memnun değil.

Tedavi olacakmış

Konunun perde arkası ile ilgili açıklama yapan genç kızın ailesi, son birkaç haftadır mezarlığa gittiğini belirlediklerini, kızlarının rahatsız olduğu için tedavi ettirmeye çalıştıklarını, zor bir süreç yaşadıklarını, bu sırada internete videoların düştüğünü, herkesin kızdan bahsetmeye başladığını belirtti.

Olay magazine dönüştü

Aile, olayın aile meselesi ve sağlık sorunu olmaktan çıkıp, bir gizeme, magazine dönüştüğünü, son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınını kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşündüğünü, kafasına buna taktığını, orada da o mezarı aradığını, medyaya yalanların yansıdığını anlattı.

Mağdur olmuşlar

Kızlarının sopalarla beklendiğini vurgulayan aile, vatandaşın yakalamak için nöbet tuttuğunu, kızın hastalığını ve ardından gelen mağduriyeti çekirdek çitleyip, video çekme yarışıyla izlediklerini, herkesin böyle bir hazin olayda macera aradığını, Çorum dışından da gelmeye başladıklarını duyduklarını, kızlarının mağduriyetinde kaybolduğunu ama onların film izlemeye geldiklerini, bu süreci izlerken kanlarının donduğunu, çok yıprandıklarını, mağdur olduklarını söyledi.

İnsani bir duruma yapılanlar yakışmadı

Vatandaşlara seslenen aile böyle bir şeyin doğru olmadığını, insani bir duruma yapılan bu tavrın, yapılanın yanlış olduğunu, bu yaşananlarda ders çıkarılması gerektiğini belirtti.