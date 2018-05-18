"Gizemli Kız" hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Çorum'da her gece mezarlıkta ağlayan gizemli kızın bulunduğu ve ruhsal problemleri olduğu açıklandıktan sonra yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 09:35

Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta geceleri ağlayan kız bulunmuş fakat güvenlik güçleri bu kişinin kimliğini saklı tutumuş ve ruhsal problemleri olduğunu açıklamıştı. Bu olay süresinde Çorum halkı geceleri mezarlıkta nöbet tutmuş gizemli kızı yakalamaya çalışmıştı. Kızın bulunduğu haberleri sonrası ise mezarlığa olan ilgi azaldı. Her gece gizemli kızın başında ağladığı Fatma Çiftçi'nin mezarı ise artık sessizliğe büründü. Bahsi geçen kızla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Bir haftada 5 kez mezara gitti

Bir hafta içinde 5 kez geldiği mezarlıkta ağlayarak konuşan gizemli kız, polis tarafından evinde bulunmuştu. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildikten sonra yakınlarına teslim edilmişti.

Ruhsal problemleri var

İddiaya göre, gizemli kızın başında ağladığı Fatma Çiftçi ile hiçbir yakınlığının bulunmadığı ve şizofren hastası olduğu belirtildi. Kızın geçmişte zor günler geçirdiği, bu nedenle hastalandığı, kendini toplumdan uzaklaştırdığı anlaşılırken, bu mezarın başında ağlama sebebi ise yol kenarında ve aydınlık bir yer olması olarak gösterildi.

Hastanede tedavi gördü

Kız tespit edildikten sonra bir süre Çorum'da bir hastanede tedavi gördü daha sonra ise başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.

Çorum gizemli kızla anılmamalı

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kızın psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaş olduğunu düşündüğü söylediğini, mezarlıklar müdürlüğünde çalışanların böyle bir vatandaşın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediklerini, Çorum'un gizemli kızla anılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Açıklamalar iyi niyetle yapıldı

Gül, gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmediğini, bu açıklamanın iyi niyetle yapıldığını, ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemediğini belirtti.