Gizem Karaca'nın evinden esrar öğütme makinesi çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un evinden çıkanlar şok etkisi yarattı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 10:02

Aralarında Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da bulunduğu 34 ünlü ismin uyuşturucudan yargılandığı davada, Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Verilen kararda, operasyonda ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları büyük etken oldu.

Esrar öğütme makinası bulundu

Çağatay Ulusoy'un evinde 7.9 gram esrar bulunurken, Gizem Karaca'nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirilmişti. Ulusoy'un eski menajeri Selin Boronkay'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirildi.

Merak ettiği için kullanmış

Habertürk'ün haberine göre; Gizem Karaca arkadaş ortamında merak ettiği için esrar çektiğini söyledi fakat evinden, esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıktı.

Ne işe yaradığını bilmiyormuş

Bahsi geçen aleti Viyana'da bir mağazada alışveriş yaparken sarımsak öğütmek için aldığını ileri süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.

Çağatay Ulusoy’la birliktelik yaşamış

Çağatay Ulusoy ile kısa bir beraberlik yaşadığını da belirten Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy'un uyuşturucu kullandığını, zaman zaman birlikte kullandıklarını, Ergun Taş'ın da oyuncu olduğunu, evine gittikleri zaman Çağatay'a ve kendisine esrar ikram ettiğini, kimseye uyuşturucu temin etmediğini, kendi kullanımı için de esrar almadığını belirtti.