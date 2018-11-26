Gezi'yi finanse eden vakıf kapatılıyor

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 16:02

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvuracağını açıkladı. Vakıf, Gezi olaylarının finansörü olduğu iddia edilen ve ‘Türkiye’nin Kızıl Soros’u olarak bilinen Osman Kavala’nın yönetimindeydi.

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala savcılık ifadesinde, Gezi eylemlerinde gaz maskeleri tedariki ile ilgili para toplama faaliyetinde bulunduğuna ilişkin yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nda inceleme yapıldığını söylemişti.

Gezi için kaynak sağladı

Kavala ifadesinde, Türkiye'nin Soros'u olarak adlandırılmasının bir yakıştırma olduğunu, kendisinin maddi imkanları ile Soros'unkilerin mukayese edilemeyeceğini, yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Soros'un desteklediği diğer ülkelerdeki vakıflarla irtibatı olduğunu, Gezi için kaynak sağladığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Soros’u

Osman Kavala ile ilgili ifade veren M.P. adlı tanık, Türkiye'nin Soros'u olarak anıldığını, Gezi olayları ile özdeşlik kurulan dünyadaki birçok kalkışmanın renkli demokrasi devrimi olarak lanse eden ve bu amaçlı uluslararası STK'lara para, lojistik, kaynak, insan sağlayan Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki bütün organizasyonlarını yapan kişi olduğunu, Gezi olaylarının kitleselleşmesi, yaygınlaşması ve süreklileşmesi için uluslararası kaynakları STK'lar üzerinden Gezi olaylarına ve onun simgesi haline gelen Gezi Parkı'na taşındığını ifade etti.