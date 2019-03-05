Gezici'nin sonuçları muhalefeti kızdırdı

Gezici anket şirketinin büyükşehirlerde AK Parti'nin adayını önde göstermesi muhalifleri kızdırdı.

Güncellenme 05 Mart 2019 09:57

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde anket şirketleri yaptıkları araştırmaları basın yoluyla duyurmaya devam ediyor. Daha önceki seçimlerde AK Parti’nin karşısındaki adayları hep yüksek gösteren Gezici Araştırma Şirketi, bu seçimler öncesinde tam tersi oranları yayınlamaya başladı. Gezici tarafından yayınlanan son anketlerde; Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde AK Parti adaylarının önde olduğunu belirtti.

İyi Parti konuyu yargıya taşıyacak

Açıklanan bu oranlar sonrası muhalif partilerden de hamle geldi. İyi Parti; ünlü anket şirketini, "seçmen algısını yönetmeyi hedeflemekle" suçlayarak dava açma hazırlığına girdi. Parti bu nedenle konuyu yargıya taşıyacak.

“Algı operasyonu” suçlaması

Anket sonuçlarının seçmen algısını yönetmeye yönelik olduğunu iddia eden İyi Parti, "Şirketin bugün, ‘Araştırma sonucu' diye yayınladığı 'algı operasyonu' metnine, İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve 81 İl Başkanı ayrı ayrı dava açıyor" açıklamasını yaptı.

Daha önce yüksek gösterdi, şimdi düşük gösteriyor

AK Parti ile çalışmalarını devam ettiren GENAR da dahil araştırma şirketlerinin tamamı, anket sonuçlarında Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ı, rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin önünde gösteriyor. Buna karşın diğer seçimlerde AK Parti’nin adayını muhaliflerden aşağıda gösteren Gezici Araştırma Şirketi’nin yerel seçimlere yönelik yayınladığı son anket tepkilere neden oldu.

Son araştırmasında kim önde çıktı?

Gezici’nin son anketine göre; İstanbul’da AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, Ankara’da ise Mehmet Özhaseki önde görünüyor.