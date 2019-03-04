Gezi Parkı davasında flaş gelişme!

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında yer aldığı 16 sanıklı iddianame kabul edildi.

Güncellenme 04 Mart 2019 17:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı’na dair olaylar hakkında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen 657 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.

İddianame kabul edildi

Mahkeme heyeti; Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müştekisi bulunan iddianameyi kabul etti.

Sanıklar nerede yargılanacak?

Kabul kararını veren mahkeme heyetinin tensip yazımına devam ettiği öğrenildi. Heyetin, sanıkların yargılanacağı duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılmasına karar vermesi bekleniyor.

İddianamede, sanıkların "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, sanıkların 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaklar

Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.