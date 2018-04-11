Gerilim tırmanıyor, savaş çanları çalıyor

Rus yetkililer, ABD'nin Suriye'ye olası saldırısında Rusya'nın da ABD'ye karşılık vereceğini söyledi.

Güncellenme 11 Nisan 2018 10:25

Dünya güçleri Suriye'de kimyasal silah kullanıldı iddiası ile karşı karşıya geldi. Bölgede yüksek tansiyon giderek tırmanırken savaş sirenleri çalmaya başladı. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus yetkililerin ABD'nin Suriye'ye olası saldırısında Rusya'nın da ABD'ye karşılık vermesi gerektiğini istediğini iddia etti.

Rusya’dan uyarı

Lübnan'da bulunan Rusya Büyükelçisi ABD'nin olası Suriye saldırısında füzelerin düşürüleceğini belirtti. Daha sonra 72 saat boyunca sivil uçakların Suriye üstünde uçmaması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Suriye'deki kimyasal silah kullanımı iddialarından sonra Rusya, ABD'yi askeri bir hamle yapmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

ABD’ye gözdağı

Salı akşamı açıklama yapan Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, şu anda geliştirmekte olan planlardan kaçınmanızı istirham ettiğini, yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun ABD'ye ait olacağını söyledi.

Fransa’dan Suriye’ye ikaz

Batılı ülkeler ise kimyasal silah kullanımı iddialarına karşılık birlikte çalışma konusunda uzlaşırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

Bölgede araştırma yapılacak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise yakın bir zamanda Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili incelemelerde bulunacak. Kuruluş, kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

Savaş mı çıkacak?

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili iddialar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump en güçlü şekilde karışık verileceğini söyledi. Trump "hiçbir ihtimal olasılık dışı değil" diye konuşarak, planlara odaklanmak için hafta sonu Latin Amerika'ya yapacağı ilk resmi ziyareti iptal etti. Daha sonra ise ABD Savunma Bakanı James Mattis de seyahat planlarını iptal etti.

İddiaya göre, Trump, kararı sınırlı bir saldırı değil, daha büyük bir operasyona işaret ediyor.

Öte yandan, geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.