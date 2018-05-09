Gerilim tırmanıyor! İranlı vekiller ABD bayrağı yaktı

İran'ın BMGK daimi üyeleri ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklayan ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 09:41

Barack Obama'nın 2015 yılında İran'la P5+1 ülkeleriyle birlikte nükleer anlaşmaya imza atmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu anlaşmada yer almayacağını duyurdu.

İran’da tepkiler büyüyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın bu kararını sonrası yaptığı açıklamada; ABD'nin yasa dışı, kanunlara aykırı ve uluslararası anlaşmaları tahrip ettiğini ileri sürdü. Karar sonrası çok sayıda ülkeden tepki gelirken İranlı milletvekilleri Meclis'te ABD bayrağı yaktı.

Trump’ın seçim vaatleri arasındaydı

Trump'ın ABD'deki seçimler öncesi kampanyasının ana konusu İran ile uluslararası toplum arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekileceğiydi. Trump yaklaşık 15 ay sonra sözünü yerine getirerek vaadini gerçekleştirmiş oldu. Trump dünyanın beklediği 11 dakikalık konuşmasına İran rejimi için "dünyadaki baş terör destekçisi devlet" sözleriyle başladı.

ABD bayrağını yaktılar

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösteren İranlı milletvekilleri, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi.

"Amerika'ya ölüm" sloganları atıldı

İran medyasının haberine göre, meclisin sabahki oturumunda bazı milletvekilleri, ABD aleyhinde "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.

“Trump sadece şiddet dilinden anlıyor”

Öte yandan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin Trump'ın sorun çözmek için akli kapasitesinin olmadığını gösterdiğini, Trump'ın sadece şiddet dilinden anladığını, Trump'ın kararının uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit olduğunu, Trump'ın verdiği anlaşmayı bozma kararının diplomatik gösteriden ibaret olduğunu söyledi.

İran yeniden faaliyete mi geçiyor?

Laricani ayrıca, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlere yeniden başlamak için tamamen hazır olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını, İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini söylemiş, Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini belirtmişti.

Anlaşma ne zaman imzalandı?

Bahsi geçen anlaşma Obama döneminde İran ve BMGK daimi üyeleri arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.