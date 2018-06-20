Geri sayım başladı! İşte son oy oranları

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler için geri sayım devam ederken, Konda ve Sonar'ın yaptığı son araştırmalar açıklandı. Peki kim, ne kadar oy alacak?

Güncellenme 20 Haziran 2018 09:24

Türkiye 24 Haziran seçimleri için geri sayıma başladı. Pazar günü sandık başına gidecek halk, ülkenin yeni yönetim şeklini belirleyecek. Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız verdi. Son olarak Sonar ve Konda anket sonuçlarını açıkladı.

Sonar'ın anketi

Sonar'ın bugün seçim olsa kime oy verirsiniz anketine göre, AK Parti'nin yüzde 42.2, CHP'nin 28.2, MHP'nin 7.1 oy aldığı; HDP'nin ise yüzde 10 alarak yüzde 9.2 olan İyi Parti'yi geçtiği ortaya çıktı.

Ankete göre, Saadet Partisi yüzde 2.1 alırken, Vatan Partisi ise yüzde 0,5 oy alıyor.

Öte yandan genel seçimlerde ise, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.3 iken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 39.5 olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,3, Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 31,4 olurken seçimlerin ikinci tura kalacağı ifade edildi.

Konda'nın anketi

Konda'nın araştırmasına göre ise, AK Parti-MHP ittifakı (Cumhur İttifakı) yüzde 54 ile mecliste çoğunluğu sağlıyor. CHP, İYİ Parti ve SP'nin oylarının toplamı ise yüzde 31.5 oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,4 ile ilk turda alırken Muharrem İnce, yüzde 23,9'da kalıyor.