Geri adım yok! Başkan Erdoğan ABD'yi bu sözlerle uyardı!

Başkan Erdoğan, ABD'nin bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çevirmemesi durumunda Türkiye'nin yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağını söyledi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 10:59

New York Times gazetesi için kaleme alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefik olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımların sadece kendisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Yeni bir müttefik aramak zorunda kalabilirler

Çok geç olmadan, Washington ile olan ilişkilerin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesinin bir kenara bırakması gerektiği ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çevirmemeleri durumunda yeni dost ve müttefikler aramaya başlamaya gerek duyacaklarını ifade etti.

Türkiye, her zaman ABD’nin yardımına koştu

"Türkiye, ABD ile Krizi Nasıl Görüyor?" başlıklı makalesinde Başkan Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin son 60 yıldır stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğunu, iki ülkenin Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında karşılaştıkları ortak zorluklara karşı omuz omuza durduğunu, Türkiye’nin yıllar boyunca ne zaman gerekli olsa ABD'nin yardımına koştuğunu belirtti.

Türkiye o dönmelerde de ABD’nin yanındaydı

Türkiye’nin ABD’ye verdiği destekleri sıralayan Başkan Erdoğan, “1962'de Kennedy yönetimi, Sovyetlerin Küba'daki füzelerini, İtalya ve Türkiye'den Jüpiter füzelerini çekerek (karşılıklı) kaldırılmasını sağladı.11 Eylül terör saldırılarının ardından Washington bu kötülüğü yapanlara karşılık vermek için dostlarını ve müttefiklerini beklediğinde, askeri birliklerimizi buradaki NATO misyonunu başarıya kavuşturmak için Afganistan'a gönderdik” açıklamalarında bulundu.

ABD, Türk halkının endişelerini anlamıyor

ABD'nin, Türk halkının endişelerini anlayamadığını ve saygı duyamadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, son yıllarda iki ülkenin ortaklığının ABD tarafından anlaşmazlıklarla sınandığını, bu tehlikeli trendi tersine çevirme çabalarının boşa çıktığını, ABD’nin Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlamaması durumunda ortaklığın riske girebileceğini yazdı.

15 Temmuz ve FETÖ vurgusu

Türkiye'nin, Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da saldırıya uğradığını hatırlatana Başkan Erdoğan, FETÖ'cülerin hükümete karşı kanlı bir darbe yapmaya çalıştığını, o gece milyonlarca vatandaşın şüphesiz ki ABD'lilerin Pearl Harbour ve 11 Eylül saldırılarından sonra deneyimlediği vatana bağlılık hissiyatıyla sokaklara döküldüğünü, uzun zamandır AK Parti’nin de seçim kampanyalarını yöneten yakın arkadaşı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında olduğu 251 masum insanın Türkiye’nin özgürlüğü için en ağır bedeli ödediğini hatırlattı.

Gülen’in iadesi konusu

Başkan Erdoğan, ailesinin ve kendisinin ardından gelen ölüm mangasının başarılı olması durumunda kendisinin de bugün hayatta olmayacağını, Türk halkının ABD'den bu saldırıyı kesin bir dille kınamasını ve Türkiye'nin seçilmiş hükümetiyle dayanışmasını dile getirmesini istediğini, ABD’nin bunu yapmadığını, ABD'nin olaya tepkisinin tatmin edicilikten uzak olduğunu, Türk demokrasisinin yanında olmak yerine ABD yetkilileri ihtiyatlı bir şekilde 'Türkiye'de istikrar, barış ve devamlılık' çağrısında bulunduğunu, bu da yetmezmiş gibi Türkiye'nin iki taraflı bir anlaşma ile Fetullah Gülen'in iadesi için yaptığı talepte hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

ABD’nin PYD/YPG'ye verdiği destek konusu

Türkiye-ABD ilişkilerinde başka bir hayal kırıklığının ise terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği destek olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, Türk makamlarının tahminlerine göre, Washington son yıllarda PYD/YPG'ye silah vermek için 5 bin kamyon ve 2 bin kargo uçağı kullandığını, hükümetin, ABD'li yetkililerin PKK'nın Suriye'deki müttefiklerine eğitim ve teçhizat verme kararlarından duyulan endişeyi tekrar tekrar paylaştığını, sözlerine karşı kulak tıkandığını, ABD’nin silahlarını; sivil halkı ve Suriye, Irak ve Türkiye'deki güvenlik güçlerini hedef almak için kullanıldığını belirtti.

Brunson krizi

Başkan Erdoğan, ABD'nin, hakkında bir terör örgütüne yardım ettiği suçlaması bulunan Andrew Brunson'ın Türk polisi tarafından tutuklanmasını gerekçe göstererek Türkiye ile tansiyonu artıracak birçok adımlar attığını, Donald Trump'ı birçok toplantıda ve konuşmada uyardığı gibi hukuki sürece saygı duymak yerine, ABD’nin dost bir millete karşı haddini aşan tehditler yayımladığını, Bakanlar Kurulu’nun birçok üyesine yaptırım uyguladığını, bu kararın kabul edilemez, mantıksız ve en nihayetinde uzun süreli dostluğa zarar verici nitelikte olduğunu, Türkiye'nin tehditlere cevap verdiğini göstermek için birkaç ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını, Türkiye’nin hep aynı prensibe bağlı kalacağını, hükümetini hukuki sürece müdahale etmeye zorlamaya çalışmanın anayasaya ya da ortak demokratik değerlere uygun olmadığını yazdı.

Başkan Erdoğan yazısında şu ifadelere de yer verdi:

Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek. 1970'lerde Türkiye, Washington'ın itirazlarına rağmen Kıbrıs Rumları tarafından Türk kökenlilere karşı uygulanan soykırımı engellemek için Kıbrıs'a girdi. Son zamanlarda Washington'ın Suriye'nin kuzeyinden gelen milli güvenlik tehditleriyle ilgili bizim endişelerimizin ciddiyetini anlayamaması, DEAŞ'ın NATO sınırlarına erişimini kesen ve YPG'yi Afrin kentinden çıkaran iki askeri operasyonla sonuçlandı. Bu durumlarda olduğu gibi milli çıkarlarımızı korumak için gerekli adımları atacağız."

“ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir”

"Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız."