Genelkurmay Başkanı Akar'dan anlamlı ziyaret!

Irak sınırına giden Genelkurmay Başkanı Akar, Derecik Şehitliği'ni ziyaret ederek Şehitler için dua etti.

Güncellenme 22 Mart 2018 14:35

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesine giden Orgeneral Hulusi Akar, Şehitliği ziyaret etti.

Şehitlik ziyareti yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri ile Derecik beldesindeki birlik, karakol ve karargahlarda denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, Derecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitler için dua edildi

Terör örgütünün annesinin karnında katlettiği bebeğin mezarını ziyaret eden Akar, burada Şehitler için dua etti.

Operasyonlara aralıksız devam edilecek

Şahit mezarlığı ziyaretinden sonra gittiği birlik komutanlarına gerekli direktifleri veren Akar, ülkenin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edildiğini belirtti.

Tek bir damla kanları yerde kalmayacak

Vatan uğrunda Şehit ve gazi olan kahramanların tek bir damla kanının dahi yerde kalmayacağına işaret eden Akar, terörle mücadele harekatına katılan kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.