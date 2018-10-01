Genelev çalışanı üzerine ByLock indirmişler!

FETÖ firarisi Fatih Üniversitesi eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Balıkesir'de bir genelev çalışanı üzerine ByLock indirdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 16:25

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 46 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı.

Genelev çalışanı üzerine ByLock indirmiş

Manisa’da yakalanan ve FETÖ üyesi olduğu belirtilen N.D.’nin Balıkesir'deki bir genelevin eski çalışanlarından olduğu ve üzerine kayıtlı numarada "ByLock" bulunduğu tespit edildi.

Şerif Ali Tekalan kullanmış

Yapılan teknik incelemede bu hattı N.D.’nin değil, Fatih Üniversitesi eski rektörü firari Şerif Ali Tekalan'ın kullandığı tespit edildi.

Halen rektörlük yapıyor

Tekalan'ın hakkında, terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından 7 soruşturma bulunduğu ve halen Teksas'taki North American Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı öğrenildi.

Daha öncede 28 kişi gözaltına alındı

28 Eylül'de, Balıkesir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.