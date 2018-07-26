Gençlerin sorununu Bakan Varank çözdü

Deneyap Atölyesi’nde yaşanan internet problemi yaşayan gençlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yardımcı oldu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 14:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık himayesinde kurulan Deneyap Atölyesi’nde yaşanan internet problemi ile yakından ilgilendi. Sorunun giderilmesiyle yakından ilgilenen Bakan Varank, atölyede çalışan gençlerle iletişime geçti.

Varank olaya el attı

Gençlerin yaşanan sorunu sosyal medya üzerinden kendisine bildirmesi üzerine harekete geçen Bakan Varank, problemi çözerek müjdeyi gençlere Twitter’dan verdi.

Bakan Varank’a mesaj gönderildi

Deneyap atölyelerinde gençlerin teknolojik çalışmalarını paylaşan Mustafa Varank'a, “Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş” şeklinde bir mesaj gönderildi.

Sorun çözüldü

Bunun üzerine hemen harekete geçen Varank, bu tweete "Sorun çözüldü mü gençler?" diye karşılık verdi. Varank'a teşekkürlerini sunan gençler, "Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var. Daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.