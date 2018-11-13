Gençlerin beklediği haber geldi! 10 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi almak için kadro açtı.

Güncellenme 13 Kasım 2018 11:22

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

10 bin bekçi alınacak

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

36 farklı kadro daha ihdası yapıldı

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Hangi alanlarda alım olacak?

İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.