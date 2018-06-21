Gençlerden Erdoğan'a: Tayyip Amca çaya bekleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de bulunan Gençlik Merkezi'nde önce masa tenisi ve satranç oynadı, sonra burada söylenen Türküye eşlik etti.

Güncellenme 21 Haziran 2018 09:46