Gençlerden Erdoğan'a: Tayyip Amca çaya bekleriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de bulunan Gençlik Merkezi'nde önce masa tenisi ve satranç oynadı, sonra burada söylenen Türküye eşlik etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki mitingi sonrasında gelen çay davetini geri çevirmedi.
Alkışlarla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın sonrasında, Ravza Caddesi'nde bulunan ve "Tayyip Amca çaya bekleriz" yazılı pankart asılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geldi. Halk burada Erdoğan'ı alkışlarla karşıladı.
Masa tenisi oynadı
Gençlik Merkezi'nde gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi ve satranç oynadı.
Türküye eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinlerken, Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına küçük bir kağıda not yazarak diğerlerinin yanına iliştirdi.
Sloganlarla uğurlandı
Burada yaklaşık 45 dakika gibi bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlar çıkışta, "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarıyla uğurladı.