Gençler bununla tehdit altında!

İnternet ve telefon bağımlılığının hızla arttığı günümüzde uzmanlar bu bağımlılığın beraberinde bir psikolojik rahatsızlığı da getirdiğini belirtiyor.

Güncellenme 05 Mart 2018 15:21

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, teknolojik bağımlılığın çocuklarımız için büyük tehlikeye yol açtığını ve iç dünyası ile beraberinde hayal gücünde de fakirleşme ve zayıflamaya neden olduğunu vurguladı. Kişilerin telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirdikleri sürenin artması ile beraber bağımlılık sorununda başladığının veya başlamak üzere olduğunun sinyallerini verdi.

Sorumluluklar ihmal ediyor

Harcanılan zamanın büyük çoğunluğunun teknolojiyle geçmesi ve zihnin bununla meşgul olmasına dayalı olarak kişilerin sorumlulukları dahilinde olan iş, ev, aile ve bireysel temizlik gibi konularda sorumluluklarını yerine getiremedikleri vurgulanıyor.

Teknolojik bağımlılığın bir anda başlamadığını, bunun bir süreç olup adım adım bu noktaya doğru ilerlendiği söyleyen Yeşilay Başkanı, "Teknoloji bağımlılığının arttığına dair ciddi ve önemli işaretler var. Dolayısıyla söz konusu adımların takip ve kontrol edilmesi, bağımlılığın başlamadan önlenmesi ve engellenmesi için çok önemlidir." açıklamasında bulundu.

Denetimsiz kullanım bu tehlikeye yol açıyor

Teknoloji aslında zararlı bir gelişme olmamasına rağmen insanların kendi eliyle bu hale getirdikleri bir gerçektir. Mücahit Öztürk, teknolojinin amaçsız, denetimsiz ve sınırsız şekilde kullanılmasına bağlı olarak bireylerin gündelik yaşamını aksatıp sorumluluklarını ihmal edecekleri düzeye geldiklerinden kendi kendilerine zararlı hale getirdiklerini ifade ediyor.

Psikolojik bozukluklara neden oluyor

Bireyin canı sıkıldığında hemen aklına sosyal medyaya girmek geliyor ve bunu eyleme döküyorsa bunun da bir sosyal medya bağımlısı olduğunu dile geriyor Prof. Dr. Öztürk.

Yapılan araştırmalara göre çıkan sonuçlarda internet bağımlısı olan kişilerin yüzde 50’sinde bir başka psikiyatrik bozukluğun olduğunu gösteriyor. Bu psikiyatrik rahatsızlıkların başında ne yazık ki ilk olarak madde kullanımı, duygu durum bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozukluğu geliyor.

Yardım isteyin

Bağımlılıkların düzeyini artırmamak ve bağımlılıklardan uzak durmak için ilk yapmak gerek şey tabi ki spor. Bununla ilgili olarak Mücahit Öztürk "Spor yapmak, vücutta biriken enerjiyi sağlıklı bir yolla boşaltabilmek için en uygun faaliyetlerden biridir. Düzenli sporun hayata girmesi bağımlılığın tedavi sürecini kolaylaştıracaktır." İfadesini kullanıyor.

Tedavi sürecinde en önemli şey çevredir. Bu sorunu saklamak yerine yardım istemek kişinin iyileşmesi için çok önemli bir adım olacaktır.