Gencebay - Sağ geriliminde ikinci perde!

Bir süre önce basın toplantısı yaparak MESAM'dan istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ için mahkemeye başvurdu.

Güncellenme 17 Şubat 2018 10:35

Son zamanlarda adı adam kayırma ve yolsuzluk gibi iddialarla anılan Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin yönetim kurulundan istifa ettiğini açıklayan Orhan Gencebay, Arfi Sağ ile aralarında geçen gerilim sonrası mahkemeye başvuruda bulundu.

Orhan Gencebay daha önce yaptı konuşmada, Arif Sağ'ın yarım asırdır dostu olduğunu fakat bu dostluğun artık bittiğini, Sağ'ın son zamanlarda kendisine hakaret eden demeçler verdiğini, verilen bilgilerin saçma, kaygısız, art niyetli olduğunu, bu durumdan ötürü Sağ'ın dostluğu kendisinin bitirdiğini, kendisine sağlıklar dilediğini açıklamıştı. Gencebay tüm bunlardan dolayı Arif Sağ için tedbir kararı istedi.

Sanatçının kimliği korunmalı diyerek Arif Sağ ve MESAM'ın kendisi hakkında konuşmaması, adını ağızlarına almamsı ve demeç vermemesi için yayın yasağı koyulmasını talep etti.