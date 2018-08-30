Genç Türk girişimciden büyük başarı!

Ferit Borku adlı 18 yaşındaki Türk girişimci, kendi imkanlarıyla yerli ana kart üretti.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 14:56

Bursa’da yaşayan 18 yaşındaki Türk girişimci Ferit Borku, yaptığı bir milyonluk yatırımla yerli imkanlarla elektronik ana kart üretti. Amaçlarının tamamen Türkiye’de bir yerli ana kart markası oluşturmak olduğunu söyleyen Borku, yazılımsal ve teknolojik çalışmalar yaparak kurduğu şirketle yerli ana kart üretmeye karar verdi.

Borku, bu sayede kendisine kaynak oluşturarak, yaklaşık 2 yıllık sürecin ardından kurduğu ekibiyle ana kart üretti.

Yerli ana kart markası oluşturdular

AA’ya açıklamalarda bulunan Borku, şirketi kurma amaçlarının tamamen Türkiye'de bir yerli ana kart markası oluşturmak olduğunu, şirketi kurduktan sonra ilk aşamada uzman mühendis ekibini Ar-Ge için bir araya getirdiğini, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kiraladıkları ofiste bu süreci yürüttüklerini dile getirdi.

Devletten destek bekliyorlar

Bu ofisteki çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayan Borku, ürün ortaya çıktıktan sonra tasarımların bittiğini, üretimin gerçekleştiğini, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan heyetle ürünün tescilini aldıklarını, 436 bin lirasının faturalandırıldığını, yaklaşık bir milyon lirayı bulan bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını, bunları hiçbir destek almadan tamamıyla öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiklerini, işin seri üretim konusuna geldiğinde kaynak olarak bizim boylarını aştığını, bununla ilgili de devletten destek beklediklerini söyledi.

Fabrika kurulursa üretime başlanabilir

Borku, seri üretime geçilmesi durumunda İstanbul'u merkez olarak kullanacaklarını, fabrika kurulduğu takdirde burada bir grafik kart da dahil birçok elektronik kartın aynı makinelerle üretimini gerçekleştirecek duruma gelebildiklerini, bir ürünün tamamının yerli olamadığını, dünyada kurulmuş ticari sistemin bunu öngörmediğini belirtti.

Hedef firmalara yerli ürün üretmek

Borku ayrıca, “Her şeyi yerli yapacağız diye bir niyetimiz yok ama en azından bir ürünün yüzdesel olarak en üst düzeyini yerli yapabilirsek ülke olarak kara geçmiş olabiliriz. Ülkemizde yerli olarak cep telefonu, bilgisayar ve benzeri teknolojik aletleri üreten firmalar var. Bu firmalar yurt dışından donanım satın alıyorlar. Bir hedefimiz de bu firmalara yerli ürün üretmek” dedi.