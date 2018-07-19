Genç polislere cemaat ve tarikat uyarısı!

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tanrıver, mezun olan polisleri cemaat ve tarikatlara bağlı olmamaları konusunda uyardı.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 15:48

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde 21. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşma yapan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, mezun olan öğrencileri cemaat ve tarikat konusunda uyardı.

Çok sayıda velinin de katıldığı mezuniyet törenine, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver'in konuşması damga vurdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Tanrıver, çiçeği burnunda polislerden dürüst olmalarını, hak yememelerini, haklarını ve hadlerini bilmeleri konusunda uyardı.

Konuşmasında çarpıcı ifadelere yer veren Tanrıver, genç polislere seslenerek "hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye, devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri, topyekun imha edeceksiniz" dedi.