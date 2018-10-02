Genç kızın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu

Zonguldak’ta sokak kedilerini çuvala koyarken hayvansever tarafından videoya çekilen şahıslara sosyal medyadan tepki çığ gibi büyüyor.

Güncellenme 02 Ekim 2018 17:17

Olay Zonguldak Çınartepe Mahallesinde yaşandı. Komşularını sokak kedilerini çuvala koyarken görüntüleyen 27 yaşındaki hayvansever Seda Emir, videoyu sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede büyük tepki çeken videoda şahısların mahallede ikamet ettikleri öğrenildi.

Seda Emir, kedilerinin durumu hakkında endişe ettiğini, Çınartepe Mahallesinde oturduğunu, olay günü evde otururken dışarıda sesler duyduğunu, cama çıktığını, komşusunun kedileri çuvala koyduğunu fark ettiğini, ilk aklına olarak video çekmek geldiğini, gereken yerleri aradığını, gerekli çalışmaları yapacaklarını söylediklerini, hayvan haklarını aradığını, Suzan Arığ'ı aradığını, ona da teşekkür ettiğini söyledi.

Şu an kedilerinin durumu iyi olduğunu belirten Seda Emir, “Kedilerimin hakkında çok korkuyorum ne olacak bilmiyorum. Bir hayvansever olarak çok tepkili ve sinirliyim. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum" dedi.