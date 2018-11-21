Genç kızın 'Maymuna benziyor' sözü onu hayata küstürdü

Kocaeli'de yaşayan Ahmet Yılmaz'ın başından geçenler "insanlık ölmüş" dedirtti.

Güncellenme 21 Kasım 2018 11:55

Eşi tarafından terk edilen ve iki çocuğuna bakmak için hayat tutunan Ahmet Yılmaz’ın hayat hikayesi okuyanlara “insanlık ölmüş” dedirtti.

Utancından evden çıkamıyor

Utancından evden çıkamadığını anlatan Yılmaz, görenlerin kendisine 'Ne kadar çirkin bir insan' dediğini, tek istediğinin kendisine arkadaşlık edeceği insanları bulmak olduğunu, karşısına kendisiyle evlenmeyi düşünen biri çıktığı zaman hayır demeden evleneceğini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşan ve bir trafik kazasında sol bacağını yitiren 37 yaşındaki Ahmet Yılmaz’ın başından ilginç bir hadise geçti.

'Maymuna benziyor' dedi

Yılmaz’ın anlatımına göre, bir genç kız sokakta erkek arkadaşı ile tartıştığı esnada önüne çıkan ilk erkekle arkadaş olacağını söyledi. Bu sırada arkası dönen genç kızın karşılaştığı ilk kişi ise Ahmet Yılmaz oldu. Genç kızın bu sırada söylediği, 'Maymuna benziyor' sözleri talihsiz adamı adeta yıktı ve hayata küstürdü.

Kendisini sevecek birini arıyor

Yılmaz o günden sonra zaman zaman evden dışarı çıkmaya dahil cesaret edemediğini, yalnızlıktan sıkıldığını, kendisini sevecek bir insanla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

Başına gelmeyen kalmadı

Ahmet Yılmaz, 1999’da Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçerken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu sol bacağını kaybetti. Çalıştığı çimento fabrikası Yılmaz’ı malulen emekli yaptı. Daha sonra iki böbreği de iflas eden Yılmaz’a annesi Gülbeyaz Yılmaz böbreklerinden birini verdi. Sol bacağına protez takılan Yılmaz’ı eşi de iki çocuğunu bırakarak terk etti.

“Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım”

İki sene önce iki genç aşığın tartışma sırasında başına gelenleri anlatan Yılmaz, Hereke'de yolda gezerken bir kızın ve bir erkeğin kavga ettiğini, kızın erkeğe dönüp, 'Önüme çıkan ilk erkekle çıkacağım' dediğini, kendisinin de tesadüfen oradan geçtiğini, o anda da erkeğin kendisini gördüğünü, 'Bak biri geliyor git onunla çık' dediğini, daha sonra kızın dönüp, 'Onunla çıkacağıma maymunla çıkarım' dediğini, o anın kendisini maymundan beter ettiğini, arkadaş ve dost aradığını, parayla işi olmadığını, her şeye yetecek kadar parasının olduğunu, insanlardan merhamet, acıma duygusu istemediğini, kendisi ile arkadaşlık yapmalarını istediğini söyledi.

“Ne kadar çirkin bir insan” demişler

Utancından dolayı evden bile çıkmadığı zamanlar olduğunu aktaran Yılmaz, eşinin kendisini 2004’te terk ettiğini, biri 8 diğeri de 4 yaşında iki çocuğu ile ortada kaldıklarını, evden çıkamadığını, zaman zaman utancından insanların yüzüne bakamadığını, insanların kendisi hakkında yorum yaptığını, 'Ne kadar çirkin bir insan' dediklerini, maymuna benzetenler olduğunu, arkadaş edinip insanlarla kaynaşmak istediğini belirtti.

Güzel bir insan çıkarsa hemen evlenecek

Ahmet Yılmaz, toplum içinde çıktığı zaman hakir görülmek istemediğini, her gittiği yerde hakir görüldüğünü, artık bu durumdan, yalnızlıktan, her gece ağlamaktan sıkıldığını, maddi olarak durumunun çok iyi olduğunu, evde oturmaktan, televizyon seyretmekten hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığını, şiirler yazdığını, Allah’ın karşısına güzel bir insan çıkarması durumunda hayır demeden evleneceğini söyledi.