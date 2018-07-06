Genç kız, sapık babanın yaptığını bir bir anlattı!

Bolu'da genç bir kızın, babası tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 15:15

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oturan Dündar D.'nin kızı D.D., Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, 5 ay önce babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

D.D. verdiği ifadede, beş yıldır babasının kendisine haftada iki veya üç kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden baba Dündar D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dündar D., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. Dündar D.'nin kızı D.D. ve eşi de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Beş yıl istismar etmiş

Bazen her gün bazen de hafta iki üç gün cinsel istismara uğradığını belirten D.D., babasının sürekli olarak tacizde bulunduğunu, annesinin bakkala göndermesi durumunda bile babasının karşısına çıktığını, babasının annesini bakkala gönderip kendisi ile yalnız kalarak tacizde bulunduğunu, beş yıl boyunca zor günler geçirdiğini, babası tarafından kimseye söylememesi konusunda tehdit edildiğini söyledi.

Gündüzleri de yapmış

D.D., babasının bir kargo firmasında çalıştığını, işi nedeni ile babasının gündüzleri evde olduğunu, kendisinin Gerede'de lisede okuduğunu, eve saat 15.30- 16.00 gibi geldiğini, babasının bunu bile fırsata çevirdiğini, cinsel istismarda bulunduğunu, bir keresinde 'Annen 2 yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim' dediğini itiraf ederek gözyaşlarına boğuldu.

Annesi de şikayetçi oldu

Talihsiz genç kızın annesi F.D. de, eşinden şikayetçi olduğunu, 18 yıllık evli olduğunu, kocasını böyle bir sapık olduğunu bilmediğini, zaman zaman kendisinden şüphe duyduğunu, sürekli kızını oda götürüp konuştuğunu, kızının dediklerine inandığını ifade etti.

Dayısı tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen kızın dayısı M.Ç. ise ifadesinde yeğeni olayı anlattıktan sonra birlikte eve gittiklerini, eniştesinin belden aşağısının çıplak olduğunu ve onu dövdüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Dündar D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi