Genç İmam Hatipliler'den "Atatürk'e hakaret" açıklaması

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya, Türkiye'de yaşayan herkesin Atatürk'e saygı duyması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 15:14

Son günlerde gündemi meşgul eden Anıtkabir'de yapılan Atatürk'e hakaretle ilgili yazılı açıklama yapan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bir değeri olduğu gibi bu ülkede yaşayan herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyetidir" dedi.

Saygı duymak zorundayız

Akkaya, İslam dininin her şeyden önce saygı kavramı temelleri üzerine kurulduğunu, saygı, sevgi ve hoşgörü evresinin inançların vazgeçilmezi olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu ve bir değeri olduğunu, bu ülkede yaşayan herkesin Atatürk'e saygı duyması gerektiğini, kimsenin sevmek zorunda olmadığını ama saygı duymaya mecbur olunduğunu, dinin böyle emrettiğini, bir kişinin yaptığı yanlışı tüm kitleye mal etmenin doğru olmadığını, bu yanlıştan hemen dönülmesi gerektiğini söyledi.

Yanlış yanlıştır

Bir kişi yanlış yaptığında hemen hangi siyasiye oy veriyor, hangi takımı tutuyor, hangi rengi seviyor diye bakılmadığını belirten Akkaya, yanlışın yanlış olduğunu, yapılan yanlışın o kişinin oy verdiği siyasiyi, tuttuğu takımı veya sevdiği rengi ilgilendirmediğini belirtti.

Tüm kesime mal edilemez

Akkaya, sosyal medyada dolaşan videoyu ilk gördüklerinde hemen açıkça tepkilerini gösterdiklerini, insanların değerlerine, değerlilerine dil uzatmak İslam dininde yasaklandığını, başörtüsü giyerek yapılan bu yanlışı dinin kesinlikle reddettiğini, bunun ayetlerde açık olduğunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, böyle zamanlarda kişilerin yaptığı yanlışların tüm topluma mal edilmemesi gerektiğini söyledi.