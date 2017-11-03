Genç futbolcu kalbine yenik düştü

Belçika 1. Liginde forma giyen Joel Labanzo, antrenmanda yaşadığı rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 03 Kasım 2017 14:57

Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Royal Antwerp'in altyapısında forma giyen Joel Lobanzo, antrenmanda yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, salı günü altyapı takımıyla antrenmana çıkan 17 yaşındaki futbolcunun kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Trajik olaya şahit olan futbolcu ve kulüp çalışanlarına destek vermeye hazır olduklarını belirten Royal Antwerp, Belçikalı oyuncunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.