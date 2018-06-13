Genç aşıklar, Kubilay Aka ve Miray Daner'den bir ilk

Genç oyuncular Kubilay Aka ve Miray Daner, dizi setinde başlayan aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler.

Güncellenme 13 Haziran 2018 12:43

Geçtiğimiz Pazartesi katliam gibi sezon finali yapan Çukur dizinin Celasun'u Kubilay Aka ve dün akşam final yapan Vatanım Sensin setinde tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti.

Genç oyuncular Daner ve Aka, Vatanım Sensin'in ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Bu süreçte sette başlayan ilişkilerini devam ettiren genç ikilin en sonudan ilanı aşk etti.

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Çukur dizisindeki sezon finali nedeni ile tatile çıkan Kubilay Aka, sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner'le birlikte fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.