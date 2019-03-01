Gelin adayları düğün öncesi bunlara mutlaka dikkat etmeli!

Düğün öncesi gelinler bir takım detaylara dikkat ederek daha güzel ve mutlu sonuçlar elde edebilirler.

Güncellenme 01 Mart 2019 16:47

Siz nasıl o muhteşem günün en unutulmaz gününüz olmasını istiyorsanız insanlarda sizden bunu bekliyor. Birkaç ufak detayla birlikte en özel gününüzü kusursuz hale getirebilirsiniz.

Abartılı takılardan uzak durun

Fazla ve göz alıcı aksesuar takınmaktan uzak durun. Gelinliğiniz, duvağınız ve gelin çiçeğinizi tamamlayacak ufak şeyler tercih edebilirsiniz.

Işıldayın ancak simden uzak durun

Abartılı makyaj yerine ışıltılı bir krem yardımı ile parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Gözlerinizi ortaya çıkaracak rimel ve daha güzel gülümsemenize yardımcı olacak ışıltılı bir ruj tercih edin.

Duvak seçimi önemli

Saçınızı açık bırakmak istiyorsanız kısa bir duvak tercih edebilirsiniz. Yuvarlak bir yüze sahipseniz dar bir duvak, uzun bir yüzünüz varsa daha hacimli bir duvak tercih edebilirsiniz.

Konforlu bir gelinlik tercih edin

Straplez gelinliklerin çok şık olduğu kesin ancak sürekli olarak aşağı doğru kaydığı için çekmeniz, düzeltmeye çalışmanız hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kilo verirken dikkat

Düğüne yakın fazla kilolardan kurtulmak isterken güçsüz kalıp aç kalmayın.

Gelin çiçeğinin duruşu

Gelin çiçeğinin nasıl tutulması gerektiği önemsiz gibi görünse de aslında çok önemli bir ayrıntıdır. Bu nedenle çiçeğiniz solmadan sizi tamamlayan bir detay olmalıdır.