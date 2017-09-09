Gelin adayı Hanife, Aşk-ı Roman'da!

Gelin adayı Solmaz'dan sonra Hanife de Aşk-ı Roman dizisinde rol alacak.

Güncellenme 09 Eylül 2017 17:52

Ünlü olmak için elinden gelen her şeyi yapan gelin adayı Hanife sonunda amacına ulaştı.

Katıldığı izdivaç programlarında aradığı aşkı ve kocayı bulamayan gelin adayı Hanife dizi sektörüne geçiş yaptı. Hanife, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Aşk-ı Roman'da oynayacak

Instagram'dan para kazanıyordu

Instagram hesabı üzerinden yaptığı reklamlara paraya para demeyen Hanife Aşk-ı Roman dizisinde rol alacak.