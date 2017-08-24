Geleceğin akıllı şehirleri Smart Future Expo'da mercek altına alınacak

Geleceğin akıllı binalarının ve şehirlerinin konuşulacağı Smart Future Expo Zirve ve Sergisi 6-7 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 11:00

6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Smart Future Expo Zirvesi’nde geleceğin akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin ülkemizin yapıları, şehirleri ve sanayisine getirdiği yeni açılımlar tartışılacak.

Sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan zirveye Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Sayın M. Ergün Turan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi katılım gösterecek.

Ülkemizin dört bir tarafından kamu, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirecek “SMART FUTURE EXPO ZİRVE ve SERGİSİ”nde kamu kurumları yetkilileri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri, yerel yöneticiler, inşaat sektörü temsilcileri ve dijital dönüşüm çözümleri sunan şirketler Türkiye’nin dijital yol haritasını çıkartacak.

Smart Future Expo Zirve ve Fuarı geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Etkinlikte bu yıl altıncısı organize edilen TET Proje Pazarı ile Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda akıllı teknolojiler alanında yüz yeni girişimci ve proje bu etkinlikte yatırımcılar ile buluşacak.

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği’nin destek ve katılımlarıyla düzenlenen Zirve ve Fuar’da, akıllı binalarda akıllı iletişim altyapısının, büyük veri analitiği ve bulut mimarisi entegrasyonunu, Akıllı Enerji Ağlarının Enerji Yönetimi ve Verimliliği çözümlerini, Entegre Akıllı Yaşam ile M2M, Bulut ve IoT teknolojilerinin ve güvenli yaşam ile siber güvenlik ve sensör teknolojilerini konuları kapsamlı olarak ele alınacak.

Teknolojinin yaşam ekosistemimizde bir lider rolü üstlenmiş olması ise bizleri ayrıca yeni nesil teknolojik çözümler ve Endüstri 4.0 yolunda Geleceğin Teknolojik Mimarı olarak adlandırdığımız akışı ile paylaşmaya yönlendiriyor.

Smart Future Expo Zirvesi ve Fuarı’nda ayrıca, kongre alanı içinde yer alan fuarda, en son IOT, Endüstri 4.0 ve üretim çözümleri ile ürünler sergilenecek.

Smart Future Expo Direktörü Murat Karataş, “Türkiye son on üç yılda birçok alanda elde ettiği başarılar ve gelişimler ile hem bölgesinde hem de dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle gelişen sanayisi ve iş dünyası ile global yatırımcıların ilgisini çekerken kendi içinde çıkan yerel markalarla da global ekonomide söz sahibi olabilmenin yollarını arıyor. Ayrıca büyüyen ekonomisine ve artan gelir seviyesine paralel olarak gelişen şehirler ve mega altyapı projeleriyle bölgenin gözde ülkesi konumunda.

Bu başarı hikayesinin devamı sanayide, şehirlerde, yapılarda ve hayatın birçok alanında dijital dönüşümü yakalayarak daha rekabetçi akıllı bir gelecek ile mümkün olabilir. İşte bu noktada ilgili kamu kurumları yetkilileri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri, yerel yöneticiler, inşaat sektörü temsilcileri ve dijital dönüşüm çözümleri sunan şirketleri bir araya getirecek olan Smart Future Expo Zirve ve Fuarı 6-7 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Zirve ve Fuar Merkezinde düzenlenecek.” açıklamasında bulundu.

Smart Future Expo Zirve ve Fuarı'na katılabilmek için bağlantıdan ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.