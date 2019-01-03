Geçen yılın son enflasyon oranları da açıklandı

Geçen senenin enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon 2018'in Aralık ayında yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.

Güncellenme 03 Ocak 2019 10:28