Geçen yılın son enflasyon oranları da açıklandı
Geçen senenin enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon 2018'in Aralık ayında yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu.
Geçen yıl son ayının enflasyon oranları açıklandı. Buna göre TÜFE, aylık bazda yüzde 0,40 düşerken ÜFE de yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.
Üretici ve tüketici fiyatları arttı
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.
TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.
Beklentiler neydi?
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.