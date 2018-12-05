Geçen yıl satılmayan ürün, bu sene yok satıyor!

Geçen yıl satılmayan beyaz ve mor lahana hem daha az hem de daha pahalı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 14:21

Karadeniz’in gıda ambarı olan 55 bin hektarlık Bafra Ovası’nda bu sene 10 bin dönüm beyaz, 10 bin dönüm de mor lahana ekimi yapıldı. Buradaki lahana bahçeleri drone ile havadan görüntülendi. Geçen seneye göre, daha az ekilen lahana bu yıl değerlendi ve üretim miktarı az olduğu için fiyatlarda artış oldu. Bu durum da üreticileri sevindirdi.

Geçen sene fazla satılmaması nedeni ile elde kalan lahana, bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Geçen sene kilosu 10 kuruştan bile alınmayan mor lahana; bu yıl 1 lira 20 kuruştan, geçen sene kilosu 20 kuruşa satılamayan beyaz lahana ise 60 kuruştan satılıyor.

Geçen yıl 25 bin dönüme, bu sen 10 bin dönüme ekilmiş

Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bilgiç, geçen yıla oranla bu sene üreticinin mutlu olduğunu, bu sene lahana hasadının güzel geçtiğini, lahananın üreticinin yüzünü güldürdüğünü, mor ve beyaz lahananın altın yılını yaşadığını, Ekim alanının geçen seneye oranla oldukça az olduğunu, geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen beyaz lahananın, bu yıl 10 bin dönüme ekildiğini, 30 bin dönüm alana ekilen mor lahana ise yine 10 bin dönüm alana ekildiğini, bunun Bafra Ovası için büyük bir alan olmadığını söyledi.

Geçen yıl tarlaya gömmüşler

Geçen sene lahananı para etmediğini belirten Bilgiç, geçen yılki lahanaları tarlaya gömmek zorunda kaldıklarını, bu yıl gübre, mazot, tohum ve diğer girdi fiyatlarında artış yaşandığını, bu nedenle fazla ekim yapılmadığını, ekimin az olduğunu ama satışların iyi olduğunu, üreticiler sırasıyla olgunlaşan lahanalarını kesip sattıklarını, bekletmeden sattıkları için iyi para ettiğini, beyaz lahananın geçen sene 20 kuruştan satıldığını, şu an ise 60 kuruştan satıldığını, geçen yıl beyaz lahanalar gibi mor lahanalar da satılamayıp, tarlalara gömüldüğünü, bu yıl iki lahananın da satışlarının iyi gittiğini, mor lahananın geçen sene 10 kuruştan satıldığını, bu yıl 1,5 TL'den satışa başladığını, şu anda da 1 lira 20 kuruştan alıcı bulduğunu, bu fiyatların daha da yükselebileceğini düşündüklerini belirtti.